UFC: Justin Gaethje ameaça se aposentar caso seja preterido em disputa de título; entenda

No dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), Charles 'Do Bronx' e Ilia Topuria lideram o UFC 317 em disputa que coloca em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Também de olho no título da categoria, Justin Gaethje visa um combate contra o vencedor do card da 'Semana Internacional da Luta'. Caso contrário, o americano, número 3 do ranking, cogita, inclusive, abandonar os esportes de combate. Ao menos é isto que alega seu empresário, Ali Abdelaziz.

Em entrevista ao canal 'Submission Radio', o representante de Gaethje exaltou seu recente retrospecto positivo e seus serviços prestados à empresa como trunfos na busca pelo almejado 'title shot'. De acordo com Ali, caso a vaga de desafiante ao cinturão não venha já na próxima rodada, 'The Highlight', como o americano é conhecido, flertaria com uma eventual aposentadoria do MMA.

"Justin Gaethje enfrenta o vencedor (de Charles vs Topuria). Ele venceu três de suas últimas quatro e salvou o UFC duas vezes. Precisaram e lá estava ele. Esse cara fez tanto pelo esporte. Se alguém disser que ele não merece, ele me disse: 'Se eu não for lutar pelo título, eu vou pendurar as minhas luvas'. Mas olha, no final das contas acho que eles (do UFC) amam ele. Acho que darão a ele o que ele quer. Mas primeiro temos que ver o que acontece entre Charles e Ilia", afirmou o empresário egípcio.

Concorrentes pela vaga

Apesar do claro interesse, Gaethje não é o único candidato na briga por um 'title shot'. O americano tem ao menos dois fortes concorrentes na disputa. O primeiro deles é Arman Tsarukyan. Além de atual número 1 do ranking, o armênio é cotado para o posto de reserva de Charles vs Topuria - vaga que, se confirmada, pode ser um grande indicativo de que o atleta da 'American Top Team' será o 'próximo da fila'.

Outro nome que pode ganhar força é o de Max Holloway. Número 4 do ranking, 'Blessed' está escalado para enfrentar Dustin Poirier em julho. Caso saia vitorioso do confronto, o ex-campeão peso-pena (66 kg) pode vislumbrar o title shot. Inclusive, o havaiano tem como trunfo a vitória via nocaute devastador contra Gaethje, no UFC 300 - justamente o último tropeço de Justin na companhia.

