Torcida do Brasil parabeniza Carlo Ancelotti com mosaico na Neo Química Arena

A torcida do Brasil parabenizou Carlo Ancelotti com um mosaico logo no início do jogo contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Nesta terça-feira, o técnico italiano completa 66 anos de idade.

"Parabéns, Carletto", dizia a homenagem nas arquibancadas.

A partida diante do Paraguai marca a estreia de Ancelotti com a Amarelinha em território nacional. A sua primeira aparição como treinador da Seleção foi na última quinta-feira, no empate sem gols com o Equador, fora de casa.

O Brasil vive a expectativa de garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, basta ganhar e contar com uma derrota da Venezuela diante do Uruguai.

Do outro lado, a Albirroja vive boa fase e ostenta uma invencibilidade de nove partidas.