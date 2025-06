Topa tudo! Diego Lopes revela que aceitou luta contra Jean Silva e mais dois rivais do UFC

Após bater na trave pelo título dos pesos-penas (66 kg) em abril, Diego Lopes deixou claro que gostaria de se manter ativo - assim que se recuperasse das lesões sofridas na batalha contra Alexander Volkanovski. E opções de adversários não faltam para o brasileiro. Afinal de contas, o especialista em jiu-jitsu abriu um pouco dos bastidores e revelou que o UFC lhe ofereceu três opções de oponentes - todas, segundo o próprio, devidamente aceitas -: Aaron Pico, Jean Silva e Yair Rodriguez.

O posicionamento do manauara radicado no México nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) pode ter sido motivado pela alfinetada que sofreu do 'Pantera', que o acusou de "correr" de Jean Silva. Sendo assim, Diego compartilhou algumas das negociações, reforçando sua conduta de aceitar qualquer tipo de desafio - inclusive o compatriota 'Lord'. Disposto a voltar a competir no Noche UFC, programado para setembro, o atleta da 'Lobo Gym MMA' chegou a, inclusive, sugerir ao Ultimate outros dois nomes como opções viáveis de oponentes para a próxima rodada.

"Vamos aos fatos. Após a luta contra o 'Volk', o UFC entrou em contato me perguntando como eu estava de saúde. Eu repassei todas as recomendações que os médicos me deram e disse que estaria pronto para lutar em setembro. Me ofereceram o Aaron Pico e eu disse sim. Dois dias depois me ofereceram o Jean Silva e eu disse sim. Quando o UFC Noche mudou para San Antonio, (ofereceram) o Yair Rodriguez, e eu disse sim. Também sugeri a luta contra o Movsar (Evloev) e o Lerone (Murphy). Se tiverem dúvidas, perguntem ao Dana, Hunter ou o Sean, se alguma vez já neguei alguma luta. No dia que eu negar ou não aceitar uma luta, tem que ser por um problema muito grave de saúde e que realmente esteja me impossibilitando de lutar. Minha carreira foi construída aceitando lutas. Não à toa tenho 33 combates profissionais", frisou Lopes.

Quem será o escolhido?

Com o espírito 'topa tudo' como regra, Diego aguarda a definição da companhia sobre quem será seu próximo adversário. Dentre os cinco nomes citados pelo brasileiro, três atletas já possuem um histórico com o faixa-preta de jiu-jitsu. A maior rixa definitivamente é com Yair Rodriguez, com quem Lopes protagonizou uma discussão acalorada na coletiva de imprensa do UFC 314, quase chegando às vias de fato.

Evloev, por sua vez, foi o responsável pela primeira derrota do manauara no UFC - logo em sua estreia. Como o confronto foi bastante parelho, uma revanche pode estar no radar da organização. Já Jean Silva alega ter se desentendido com Diego durante um evento. O 'Franja', por sua vez, nega a versão do representante da 'Fighting Nerds'. Já Lerone Murphy e Aaron Pico, outras possibilidades contempladas, 'correm por fora', visto que não possuem qualquer tipo de histórico com o brasileiro.

