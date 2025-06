Suzano Vôlei renova com ponteiro Matheus Bahia e levantador Antony

O Suzano Vôlei confirmou a renovação de contrato do ponteiro Matheus Bahia e do levantador Antony, ambos das categorias de base, nesta terça-feira. Ambos já integravam a rotina de treinamentos do time principal ao longo de 2024, tendo inclusive sido relacionados para partidas da equipe profissional.

Natural de Santo Antônio de Jesus-BA, Matheus Bahia tem 2,06m e é um dos atletas mais altos do elenco revelado para a temporada de 2025/26. No projeto desde 2022, integrou a categoria Sub-21 do Clube, onde foi campeão da Série Prata do Campeonato Paulista e vice-campeão brasileiro interclubes em 2023.

Na carreira, o jovem também chegou a integrar a delegação suzanense em partidas da temporada 2023/24, sendo vice-campeão estadual naquele ano.

"Estou imensamente feliz e grato por poder fazer parte desse time em mais um ano. É uma grande oportunidade e uma conquista única poder vestir essa camisa novamente. Com muito trabalho e dedicação, vamos com tudo por Suzano", comentou Bahia.

Por sua vez, Antony, nascido em Guaramirim-SC, tem 1,85m e está em Suzano desde o início de 2024. O levantador fez parte do grupo Sub-21 semifinalista do Campeonato Brasileiro Interclubes no último ano. O atleta chegou a compor a delegação suzanense em uma das partidas da última Superliga, contra o Praia Clube.

"Ter a oportunidade de mostrar meu valor e fazer parte da equipe principal nesta temporada é motivo de muita honra para mim. Prometo muita entrega para retribuir a confiança do Clube no meu trabalho", ressaltou Antony.