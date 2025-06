Suzano anuncia renovação com ponteiro Matheus Bahia e levantador Antony

O Suzano Vôlei na manhã desta terça-feira a renovação de contrato de dois atletas das categorias de base da equipe: O ponteiro Matheus Bahia e o levantador Antony. Ambos já estavam integrados com a rotina de treinamentos do time principal ao longo de 2024, tendo inclusive sido relacionados para partidas da equipe profissional.

Matheus Bahia, tem 2,06 metros de altura, sendo um dos atletas mais altos do elenco revelado para a temporada de 2025/26. Ele integrou a categoria sub-21 do clube, onde conquistou a Série Prata do Campeonato Paulista da categoria e o vice-campeonato brasileiro interclubes em 2023. Na carreira, o jovem também chegou a integrar a delegação suzanense em partidas da temporada 2023/24, sendo vice-campeão estadual naquele ano.

"Estou imensamente feliz e grato por poder fazer parte desse time em mais um ano. É uma grande oportunidade e uma conquista única poder vestir essa camisa novamente. Com muito trabalho e dedicação, vamos com tudo por Suzano", comentou Bahia.

Por sua vez, Antony é de Santa Catarina e tem 1,85 metro de altura. Ele está em Suzano desde o início de 2024, tendo feito parte do grupo Sub-21 semifinalista do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de 2024. O levantador chegou a compor a delegação suzanense em uma das partidas da última Superliga, contra o Praia Clube.

"Ter a oportunidade de mostrar meu valor e fazer parte da equipe principal nesta temporada é motivo de muita honra para mim. Prometo muita entrega para retribuir a confiança do Clube no meu trabalho", ressaltou Antony.