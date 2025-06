Susany e Celinho são bicampeões do Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha

Os atletas Susany Perardt e Celio Augusto da Rosa (Celinho) foram bicampeões da categoria Long Trail (100 Km) no segundo Campeonato Brasileiro de Trilha e Montanha, realizado na última sexta-feira e sábado, no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Ambos já haviam sido os vencedores da primeira edição, no Alto Caparaó, em Minas Gerais, em 2024.

O Parque Nacional de Itatiaia é uma importante Unidade de Conservação Ambiental do Brasil, localizado na Serra da Mantiqueira. Ele tem altitudes entre 600 e 2.791 metros e o relevo é formado por montanhas e elevações rochosas.

Susany concluiu o percurso dos 100 km em 14:57:23, seguida por Denise Maia (16:14:21) e Patrícia Honda (16:53:17). A catarinense conquistou a medalha de bronze (terceira geral feminina) no Campeonato Sul-Americano de Trilha e Montanha 2024, realizado na Argentina.

Celinho terminou a prova em 12:15:08 e compartilhou o pódio com Diego Tales da Silva (12:59:42) e Rodrigo Machado Oliveira (13:08:35). Integrante da seleção brasileira em vários Mundiais, também foi o campeão do Long Trail na primeira edição do Brasileiro, em 2024.

Celinho obteve o melhor resultado da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Trilha e Montanha, realizado na Villa de Merlo, em San Luis, Argentina, em novembro de 2024. Ficou com a medalha de ouro no Long Trail (60 k, com 5:58:00).

Aprova a inclusão no calendário do atletismo do Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha. "Para despertar o interesse dos mais jovens, que mais marcas apoiem os atletas e possamos ter mais destaque no cenário internacional", destacou o atleta de 46 anos, de São Bento de Sapucaí, São Paulo.