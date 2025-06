Surfe: WSL cancela etapa júnior após protesto contra surfistas de Israel

A WSL cancelou oficialmente a etapa do circuito Pro Junior que seria disputada entre os dias 6 e 8 de junho, em Zurriola Beach, no País Basco, após um clube local se recusar a colaborar com a realização do evento por conta da presença de surfistas de Israel - as informações foram divulgadas pelo site espanhol Surf30.

O que aconteceu

O clube Groseko Indarra Surf Taldea, responsável por fornecer internet e energia para o campeonato, anunciou poucos dias antes do início da prova que não apoiaria mais o evento, em protesto contra a "quantidade significativa" de atletas israelenses inscritos.

O genocídio que o povo palestino está sofrendo é intolerável e insuportável. Queremos fazer o pouco que está ao nosso alcance para denunciar essa situação Groseko Indarra Surf Talde, em comunicado oficial

A publicação também compara o caso ao de atletas russos, que foram banidos de diversas competições esportivas após a invasão à Ucrânia:

"No esporte, decisões políticas são tomadas o tempo todo, como as sanções impostas à Rússia. Acreditamos que o mesmo deve ser feito com Israel — pressionar em todas as frentes, inclusive no surfe, para colocar fim ao genocídio palestino."

Cancelamento

Etapa júnior seria realizada no País Basco Imagem: Reprodução/WSL

Segundo informações do site especializado Surf30, a WSL enviou uma mensagem aos atletas inscritos explicando que excluir competidores com base em nacionalidade violaria o próprio regulamento da liga, que adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de discriminação, assédio ou abuso.

A entidade ainda alegou que, com a retirada do apoio institucional da prefeitura local, não havia como garantir a segurança de todos os participantes — o que levou à decisão de cancelamento.

A WSL não comentou publicamente o caso até o momento, mas rescindiu o contrato de licenciamento do evento, que deixou de fazer parte do calendário oficial.

Rússia banida

Vale lembrar que, em março de 2022, a International Surfing Association (ISA) baniu atletas russos de suas competições após o início da guerra na Ucrânia. Já a WSL permitiu inicialmente que russos competissem sob uma bandeira neutra ("world"), mas, nos últimos dois anos, atletas voltaram a aparecer no site da liga representando oficialmente a Federação Russa.

Mesmo com o cancelamento da etapa, os organizadores locais optaram por seguir com o campeonato, agora fora da chancela da WSL. Rebatizado como Waxdays Junior Pro, o evento foi vencido por surfistas do País Basco: Kai Odriozola (masculino sub-20) e Sarah Leiceaga (feminino sub-20).