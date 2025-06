Surfe: Italo voa alto, atropela Kelly Slater e estreia com vitória nos EUA

O Mundial de Surfe está de volta — e com ele, Italo Ferreira em modo turbo. O brasileiro estreou nesta terça-feira com autoridade na oitava etapa, em Trestles, nos Estados Unidos, mesma praia que será palco do surfe nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Com um surfe explosivo, misturando borda, potência e aéreos de rotação completa, Italo dominou sua bateria e mostrou que está pronto para brigar pelo topo.

O que aconteceu

Surfando de backside, Italo emplacou um aéreo com rotação completa que garantiu sua maior nota do confronto (assista abaixo). Somando 15,17 pontos, com notas 8 e 7,17, ele deixou seus adversários para trás com folga.

Entre eles, estava ninguém menos que Kelly Slater. Aos 53 anos, o 11 vezes campeão mundial não conseguiu acompanhar o ritmo. Terminou com apenas 7,53 pontos, o que significa que Italo teria vencido o ícone do esporte com apenas uma de suas ondas.

O francês Marco Mignot, que somou 8,77, também ficou atrás. Os dois agora vão para a repescagem.

Yago avança

Quem também estreou bem foi Yago Dora. Atual número três do mundo, o catarinense avançou em sua bateria com um total de 11,54 pontos, superando o japonês Connor O'Leary e o brasileiro Alejo Muniz, que agora terão que buscar a classificação na repescagem.

Yago e Italo, vice-líder, são dois dos seis brasileiros ainda na disputa do título mundial em 2025.

A etapa de Trestles marca o início da reta final da temporada — e cada bateria pode ser decisiva para garantir vaga no WSL Finals, que este ano será em Fiji.