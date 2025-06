Seleção recebe visita de Neymar no hotel antes de jogo contra o Paraguai

A delegação da Seleção Brasileira recebeu uma visita ilustre na tarde desta terça-feira, antes do jogo contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O meia-atacante Neymar, do Santos, encontrou os jogadores no hotel em que o grupo está concentrado, em São Paulo.

Mais cedo, o jogador do Peixe informou através de suas redes sociais que testou negativo para covid-19 e, portanto, estava livre para deixar o isolamento. Ele publicou registros da visita ao lado de Raphinha e Marquinhos.

"Bom te ver, irmão. Boa sorte hoje", escreveu Neymar, para Raphinha. "Tava com saudade, né, 'mocote'? Te amo e bom jogo', postou para Marquinhos.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar tem convivido com lesões musculares e ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Santos. Desde o seu retorno ao Peixe, no início do ano, foram apenas 12 jogos disputados, com três gols e três assistência.

Em sua última aparição, inclusive, foi criticado por ter sido expulso. Diante do Botafogo, quando a partida ainda estava empatada por 0 a 0, o astro acabou colocando a mão na bola e levou cartão vermelho. O Alvinegro Praiano acabou perdendo de 1 a 0 na Vila Belmiro.

Já na Seleção, apesar de ser um dos líderes e referência técnica do grupo, Neymar está ausente há um longo período. Ele não veste a Amarelinha desde 17 de outubro de 2023, em um duelo contra o Uruguai, justamente quando sofreu a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por mais de um ano.

Em entrevista recente, o volante Casemiro abriu as portas para o astro e disse que, se estiver bem, ele é um jogador "indispensável".

O Brasil enfrenta o Paraguai na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, a partir das 21h45 (de Brasília). A Seleção vive a expectativa de confirmar antecipadamente sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, basta vencer e contar com uma derrota da Venezuela para o Uruguai.

A partida ainda marcará a estreia de Carlo Ancelotti, aniversariante do dia, em território nacional. Em sua primeira aparição com a Amarelinha, na última quinta-feira, a equipe empatou sem gols com o Equador, fora de casa.