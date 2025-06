São Paulo renova com lateral sondado pelo Barça e segue 'blindagem' a Cotia

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo segue com seu projeto de blindagem aos jovens de Cotia: desta vez, quem renovou contrato com o Tricolor foi o lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, considerado uma das principais joias da base e que está no clube desde 2018.

Renovações em série

Nicolas tem 18 anos e estendeu seu vínculo até dezembro de 2029. O atual contrato tinha validade até outubro da temporada que vem.

Ele tem atuado pelo time sub-20 e chegou a marcar um gol no clássico contra o Corinthians, em jogo válido pelo Brasileirão da categoria.

O jovem já foi eleito o melhor lateral-esquerdo de base no ano passado pelo jornal "As", da Espanha, e passou a ser monitorado pelo Barcelona. No mês passado, o atleta participou de um intercâmbio entre São Paulo e Stuttgart e treinou ao lado de jogadores sub-21 da equipe alemã.

A renovação é mais uma das iniciativas do Tricolor para blindar suas joias. O clube quer ter cada vez mais o controle sobre os vínculos dos jovens de Cotia em meio às investidas recorrentes do futebol europeu.

Nos últimos meses, outras promessas tiveram seus contratos estendidos: os laterais Igor Felisberto e Maik, o meia Alves e os atacantes Lucca e Paulinho foram alguns dos premiados. Todos eles representaram a equipe em conquistas recentes, como a Copa do Brasil sub-20 de 2024 e a Copinha 2025.