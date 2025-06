São Paulo defende invencibilidade de 12 anos contra o Vasco no Morumbis

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão, para defender um tabu de 12 contra o Vasco, no Morumbis. Nos últimos dez duelos entre as equipes, foram incríveis oito vitórias do Tricolor e dois empates.

A série positiva começou em 2013, com uma goleada por 5 a 1 no Brasileirão daquele ano. Desde então, o São Paulo manteve o domínio jogando diante de sua torcida. Os confrontos mais recentes comprovam o bom retrospecto: em 2023, o Tricolor venceu por 4 a 2, e no ano passado, goleou por 3 a 0.

A boa sequência inclui duelos importantes por competições eliminatórias. Em 2015, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o jogo de ida por 3 a 0 no Morumbis. Na volta, segurou o empate por 1 a 1 em São Januário para eliminar o Vasco.

Já em 2021, as equipes se enfrentaram pelas oitavas de final do torneio. Na ocasião, o Tricolor venceu novamente no Morumbi, por 2 a 0, e confirmou a vaga com mais uma vitória por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

O São Paulo, porém, chega ao confronto com apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos pelo Brasileirão. O Tricolor é atualmente o 13º, com 12 pontos. Vale destacar que o time paulista ainda corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso tropece.

Confira os últimos 10 jogos entre São Paulo e Vasco no Morumbis:

16/10/2024 - São Paulo 3 x 0 Vasco



20/05/2023 - São Paulo 4 x 2 Vasco



28/07/2021 - São Paulo 2 x 0 Vasco



22/11/2020 - São Paulo 1 x 1 Vasco



28/11/2019 - São Paulo 1 x 0 Vasco



05/08/2018 - São Paulo 2 x 1 Vasco



19/07/2017 - São Paulo 1 x 0 Vasco



18/10/2015 - São Paulo 2 x 2 Vasco



23/09/2015 - São Paulo 3 x 0 Vasco



29/05/2013 - São Paulo 5 x 1 Vasco