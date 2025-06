São Paulo anuncia a contratação do atacante Juan Dinenno, ex-Cruzeiro

O São Paulo anunciou hoje a contratação do atacante argentino Juan Dinenno até o fim de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada em caso de cumprimentos de metas.

"O São Paulo é uma oportunidade impossível de não aproveitar. É um sonho estar aqui, e quero jogar o mais rápido possível com a nossa torcida no MorumBIS. Tem dois dias que estou fechando os olhos e sonhando com essa oportunidade. Agradeço pelas mensagens que recebi nas redes sociais, e vamos juntos em busca dos objetivos do clube", comemorou o centroavante.

O jogador, que estava no Cruzeiro, perdeu espaço com o técnico Leonardo Jardim. Ele disputou apenas cinco jogos na atual temporada e ainda não balançou as redes. Após se recuperar de uma grave lesão no joelho sofrida em 2024, o argentino busca uma sequência para retomar seu melhor futebol.

"Estamos satisfeitos com a chegada do Juan Dinenno. É um atacante experiente e que vai qualificar ainda mais nosso elenco. Esta negociação é um bom exemplo do trabalho que estamos fazendo, de observação e monitoramento para identificar oportunidades de mercado que estejam alinhadas com nosso planejamento orçamentário", destacou Julio Casares, presidente do São Paulo.

A diretoria tricolor estava na busca de um centroavante devido à lesão de Jonathan Calleri, que não deve voltar a jogar neste ano. Atualmente o técnico Luis Zubeldía conta com André Silva e o garoto Ryan Francisco como opções no elenco.

"Além de se enquadrar no modelo de negócio que estamos buscando, respeitando as possibilidades financeiras do clube, o Dinenno é um atleta que nos agrada por suas características e seu perfil profissional. O Zubeldía o conhece desde muito jovem, e temos certeza que será mais uma boa opção para o nosso ataque na sequência dessa extensa temporada, somando-se aos atletas que já estão no elenco e têm correspondido", afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Além da Raposa, Dinenno também acumula passagens por Racing, Temperley, Aldosivi, Deportivo Cuenca e Barcelona de Guayaquil.