Santos venceu apenas um dos últimos dez duelos contra o Fortaleza pelo Brasileiro

O Santos enfrenta um grande desafio nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto traz à tona um retrospecto recente bastante desfavorável para o Peixe, que venceu apenas um dos últimos dez duelos contra o Leão do Pici pela competição.

O recorte evidencia a dificuldade santista diante da equipe cearense: são cinco vitórias do Fortaleza, quatro empates e apenas uma vitória do Santos nos dez jogos mais recentes entre ambos os clubes no Brasileirão. Nesse período, o time paulista marco nove gols e sofreu 16.

Eu nasci pra te amar! ? pic.twitter.com/soSTj1xRaD ? Santos FC (@SantosFC) June 8, 2025

A última e única vitória santista nesse intervalo aconteceu em novembro de 2021, na Vila Belmiro, com um triunfo por 2 a 0. Na ocasião, os dois gols do Peixe foram marcados por Marcos Leonardo, então uma das promessas do elenco alvinegro.

A missão, que já seria complicada pelo histórico recente, se torna ainda mais desafiadora diante do momento vivido pelo Santos. A equipe comandada por Cléber Xavier ocupa atualmente a 18ª colocação na tabela, com apenas oito pontos conquistados em 11 jogos.

Com pressão de todos os lados, o Santos busca no Castelão não só quebrar um tabu incômodo, mas também dar início a uma virada de chave em sua campanha no Campeonato Brasileiro.