Rosana perde invencibilidade de 6 jogos à frente do Flamengo no Brasileirão

A invencibilidade de seis jogos das Meninas da Gávea no Brasileirão feminino chegou ao fim. As comandadas da técnica Rosana Augusto foram derrotadas ontem por 1 a 0 pelo Corinthians, na 13ª rodada, fora de casa, no estádio do Canindé.

Antes da chegada da técnica Rosana Augusto, o Flamengo estava abaixo do esperado, pelo plantel que possui — um dos grandes nomes é a atacante Cristiane.

Desde que a treinadora chegou, houve uma mudança rápida: as Meninas da Gávea conseguiram engatar uma boa sequência de vitórias.

Quem é a revolucionária do time feminino do Flamengo

Rosana Augusto foi uma jogadora polivalente, que podia atuar como lateral-esquerda, ponta-esquerda ou meio-campista.

Após se aposentar dos gramados, foi treinadora no Red Bull Bragantino e Athletico-PR, e depois na seleção feminina sub-20.

Rosana jogou por mais de 15 anos na seleção brasileira, disputando quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas. Conquistou a medalha de prata nas edições de 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim.

Pela primeira vez na história, o time rubro-negro tem uma mulher à frente do elenco. Devido à sua carreira consolidada e seus últimos trabalhos como treinadora, bem regulares, a diretoria e a torcida rubro-negra têm aprovado o trabalho da treinadora de 42 anos.

O Flamengo ocupa a 6ª posição, com 23 pontos, acumulando sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time volta a campo contra o América-MG no sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro.