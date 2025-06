Regularizados no BID, Joaquín Correa e Cristhian Loor podem estrear pelo Botafogo

Anunciados pelo Botafogo nesta semana, o atacante Joaquín Correa e o goleiro Cristhian Loor foram regularizados no BID e já podem estrear pelo Glorioso.

Ex-Inter de Milão, o atacante chegou sem custos à equipe carioca, com contrato até o final de 2027. Correa já realizou exames médicos e irá se juntar ao restante do elenco botafoguense em Santa Bárbara, na Califórnia, onde a delegação estará hospedada durante esta primeira fase do torneio.

Revelado pelo Estudiantes, o jogador de 30 anos tem vasta experiência em times europeus. Durante sua carreira, atuou por Sevilla, Lazio, Marselha e Inter de Milão. Em seu currículo, acumula convocações para a seleção argentina e conquistou a Copa América de 2021 com seu país.

Já o goleiro Cristhian Loor, contratado junto ao Independiente del Valle, do Equador, clube pelo qual foi formado, atuou apenas uma vez em sua carreira como profissional. Em 2025, o atleta de 19 anos disputou quatro jogos, um pela Libertadores sub-20 e três pelo Sul-Americano sub-20, e sofreu oito gols.

Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 23 horas (de Brasília), quando enfrenta o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no Lumen Field, em Seattle. Depois, parte para os desafios diante de europeus: PSG e Atlético de Madrid.