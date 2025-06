Ranieri recusa convite da seleção italiana, após saída de Spaletti

Um dos técnicos mais carismáticos do futebol italiano, Claudio Ranieri, de 73 anos, rejeitou o convite para dirigir a seleção italiana em substituição a Luciano Spalletti, demitido.

O que aconteceu

O veterano treinador abdicou da missão de levar a "Azzurra" novamente a uma Copa do Mundo. O cargo está vago apenas cinco dias após a Itália iniciar sua campanha nas Eliminatórias para o Mundial de 2026 com uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, líder do grupo.

Luciano Spalletti pagou pela derrota com o cargo, mas foi autorizado a continuar na vitória por 2 a 0 sobre a modesta Moldávia, em jogo realizado ontem (9).

Ranieri fez um grande trabalho pela Roma na última temporada, após abandonar a aposentadoria. Contratado no meio do Campenato Italiano, ele conduziu a equipe da capital romana à melhor campanha do returno, garantindo uma vaga na Liga Europa — um grande êxito, já que a equipe havia terminado o primeiro turno na parte de baixo da tabela.

Ao fim da temporada, o treinador se despediu do cargo de treinador da Roma e ajudou o clube a achar um sucessor — Gian Piero Gasperini, que estava na Atalanta há quase uma década. Atualmente, Ranieri é conselheiro técnico da equipe.

Agradeço ao presidente (Gabriele) Gravina (mandatário da Federação Italiana de Futebol) pela oportunidade", disse o profissional sobre a oferta para treinar a equipe de seu País. Os Friedkins (proprietários da Roma) me deram total apoio em qualquer decisão que eu tomasse em relação à seleção, mas a decisão é exclusivamente minha.

Claudio Ranieri

A carreira de quatro décadas de Ranieri como técnico inclui apenas quatro partidas como técnico de seleção. Sua passagem pela Grécia em 2014 durou apenas alguns meses e foi um raro fracasso.

Em sua trajetória no futebol, ele acumula passagens por clubes como Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madri, Monaco e Leicester. Foi pelo time inglês que ele fez um grande trabalho ao conquistar a Premier League em 2016 com uma equipe que, no início do torneio, tinha a pretensão de apenas lutar contra o rebaixamento.

A Itália agora corre contra o tempo e tem menos de três meses para encontrar um técnico antes de receber a Estônia, em 5 de setembro no Grupo I, que conta com cinco equipes.

Com 100% de aproveitamento em quatro jogos, a Noruega lidera a chave com 12 pontos. A Itália aparece em terceiro lugar, e tem uma vitória e uma derrota em duas partidas disputadas. Com o mesmo número de duelos, Israel está atualmente em segundo lugar, com seis pontos.