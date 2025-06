Quando começa o Mundial de Clubes? Data, formato e onde assistir ao vivo

O Super Mundial de Clubes da Fifa começa neste sábado, dia 14 de junho, com o Inter Miami de Lionel Messi jogando contra o Al Ahly, do Egito. O torneio será disputado nos Estados Unidos e vai até 13 de julho, data da grande final.

O que aconteceu

O jogo de abertura do torneio será realizado no Metlife Stadium, em Nova Jersey, mesmo palco da final. O time de Messi e Suárez é o representante do país anfitrião e, por isso, inaugura a competição.

O primeiro brasileiro a entrar em campo é o Palmeiras: dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Porto. O Botafogo joga no mesmo dia, às 23h, diante do Seattle Sounders FC.

Já o Flamengo estreia na segunda (16), contra o Espérance, às 22h, enquanto o Fluminense fecha a participação dos brasileiros na primeira rodada na terça-feira (17), às 13h, diante do Borussia Dortmund.

Formato

O Mundial de Clubes conta com 32 times participantes, divididos em oito grupos. Quatro deles são brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Serão 63 jogos no total e não haverá disputa por terceiro lugar.

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final. O confronto direto será o primeiro critério de desempate, seguido por saldo de gols e gols pró.

Em caso de empate nos jogos de mata-mata, o duelo será definido na prorrogação. Caso o empate persista, haverá disputa por pênaltis.

Os atletas serão suspensos com dois cartões amarelos acumulados. A contagem será zerada apenas nas quartas de final.

Grupos

GRUPO A

Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Porto (Portugal)

Al-Ahly (Egito)

Inter Miami (Estados Unidos)

GRUPO B

PSG (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

(Brasil) Seattle Sounders (Estados Unidos)

GRUPO C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

GRUPO D

Flamengo (Brasil)

(Brasil) Espérance Sportive de Tunis (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

GRUPO E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)

GRUPO F

Fluminense (Brasil)

(Brasil) Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

GRUPO G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marrocos)

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)

GRUPO H

Real Madrid (Espanha)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

Salzburg (Áustria)

Datas

14/06 (sábado)

21h - Inter Miami x Al-Ahly - Hard Rock Stadium (Miami)

15/06 (domingo)

13h - Bayern de Munique x Auckland City - TQL Stadium (Cincinnati)

16h - PSG x Atlético de Madrid - Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

19h - Palmeiras x Porto - Meltlife Stadium (Nova Jersey)

23h - Botafogo x Seattle Sounders - Lumen Field (Seattle)

16/06 (segunda-feira)

16h - Chelsea x Los Angeles FC - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

19h - Boca Juniors x Benfica - Hard Rock Stadium (Miami)

22h - Flamengo x Espérance - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

17/06 (terça-feira)

13h - Fluminense x Borussia Dortmund - Meltlife Stadium (Nova Jersey)

16h - River Plate x Urawa Red Diamonds - Lumen Field (Seattle)

19h - Ulsan x Mamelodi Sundowns - Inter&Co Stadium (Orlando)

22h - Monterrey x Inter de Milão - Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

18/06 (quarta-feira)

13h - Manchester City x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

16h - Real Madrid x Al-Hilal - Hard Rock Stadium (Miami)

19h - Pachuca x RB Salzburg - TQL Stadium (Cincinnati)

22h - Al-Ain x Juventus - Audi Field (Washington)

19/06 (quinta-feira)

13h - Palmeiras x Al-Ahly - Meltlife Stadium (Nova Jersey)

16h - Inter Miami x Porto - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

19h - Seattle Sounders x Atlético de Madrid - Lumen Field (Seattle)

22h - PSG x Botafogo - Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

20/06 (sexta-feira)

13h - Benfica x Auckland City - Inter&Co Stadium (Orlando)

15h - Flamengo x Chelsea - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

19h - Los Angeles FC x Espérance - Geodis Park (Tennessee)

22h - Bayern de Munique x Boca Juniors - Hard Rock Stadium (Miami)

21/06 (sábado)

13h - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - TQL Stadium (Cincinnati)

16h - Inter de Milão x Urawa Red Diamonds - Lumen Field (Seattle)

19h - Fluminense x Ulsan - Meltlife Stadium (Nova Jersey)

22h - River Plate x Monterrey - Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

22/06 (domingo)

13h - Juventus x Wydad Casablanca - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

16h - Real Madrid x Pachuca - Bank of America Stadium (Carolina do Norte)

19h - RB Salzburg x Al-Hilal - Audi Field (Washington)

22h - Manchester City x Al-Ain - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

23/06 (segunda-feira)

16h - Seattle Sounders x PSG - Lumen Field (Seattle)

16h - Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

22h - Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium (Miami)

22h - Porto x Al-Ahly - Meltlife Stadium (Nova Jersey)

24/06 (terça-feira)

16h - Benfica x Bayern de Munique - Bank of America Stadium (Carolina do Norte)

16h - Auckland City x Boca Juniors - Geodis Park (Tennessee)

22h - Los Angeles FC x Flamengo - Camping World Stadium (Orlando)

22h - Espérance x Chelsea - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

25/06 (quarta-feira)

16h - Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium (Miami)

16h - Borussia Dortmund x Ulsan - TQL Stadium (Cincinnati)

22h - Inter de Milão x River Plate - Lumen Field (Seattle)

22h - Urawa Red Diamonds x Monterrey - Rose Bowl Stadium (Los Angeles)

26/06 (quinta-feira)

16h - Juventus x Manchester City - Camping World Stadium (Orlando)

16h - Wydad Casablanca x Al-Ain - Audi Field (Washington)

22h - RB Salzburg x Real Madrid - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

22h - Al-Hilal x Pachuca - Geodis Park (Tennessee)

Oitavas de final: de 28 de junho a 1º de julho

Quartas de final: 4 e 5 de julho

Semifinais: 8 e 9 de julho

Final: 13 de julho

Onde assistir

O Mundial de Clubes terá transmissão da TV aberta, da TV fechada e de plataformas de streaming. TV Globo, sportv, CazéTV e DAZN firmaram acordo com a Fifa e serão os responsáveis por exibir os jogos da competição.

CazéTV, DAZN e sportv irão transmitir todos os 63 jogos do Mundial. Já a TV Globo exibirá os principais jogos, incluindo a abertura, todos dos brasileiros, a decisão e outros destaques. A emissora também disponibilizará as partidas no ge.globo.