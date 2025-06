PVC: Santos vai sair do CT Rei Pelé para treinar no CT do Neymar?

O Santos vai sair do CT Rei Pelé para treinar no CT da família Neymar em Praia Grande? Quem questiona é o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

O que está dando polêmica é o seguinte: o Neymar pai não vai entregar de graça o estádio do Santos e nem o CT. O Neymar pai pode construir um CT e deixá-lo à disposição do Santos, mas é muito provável que você tenha que assinar um contrato. Como vai ser esse contrato? O contrato vai dizer que o Santos dará visibilidade para o Neymar em troca de solidariedade?

Ou o Santos vai sair do CT Rei Pelé, que esteve perto de entrar num leilão no governo Bolsonaro, junto com o terreno da região portuária e da Portuguesa Santista? O CT Rei Pelé hoje é do Santos, embora num terreno da União, o Santos vai mudar? Vai fazer o CT Rei Pelé virar o CT da base e do feminino e vai pra Praia Grande pra treinar num CT que não vai pagar nada?

É esse o cenário? Isso está definido, está contratado, está assinado? Daqui a pouco pode começar a ter surpresinhas do tipo: olha, vai treinar no CT da Praia Grande, que é muito bom, bem montado pelo Neymar, mas que vai custar X para o Santos. Você sai da sua casa própria para pagar aluguel.

Paulo Vinícius Coelho

Para o colunista, falta transparência do presidente Marcelo Teixeira em relação à construção do novo CT e à reforma da Vila Belmiro — ambas com envolvimento de Neymar pai.

Isso tem que ser tudo muito mais bem detalhado, muito mais bem explicado do que foi explicado ontem na entrevista coletiva.

Paulo Vinícius Coelho

Ontem, o Santos e Neymar pai anunciaram o acordo para construção de um novo CT para o Santos em Praia Grande, na Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

Cabe ao Marcelo Teixeira falar sobre isso, sobre a situação atual do CT Rei Pelé, sobre como está o terreno da União, se o Santos vai comprar ou não vai comprar. Vai abrir mão do CT Meninos da Vila, que fica na entrada da cidade? O que vai acontecer?

Vai ser sócio do CT do Neymar? O Neymar vai entregar de graça? Por quanto tempo? Vai ter um contrato de compra pro Santos, um contrato de 30 anos, e que o Santos pode treinar de graça? É isso que vai acontecer?

Se for pra sair do CT Rei Pelé para treinar no CT do Neymar, pagando aluguel por isso, pode não ser bom.

Paulo Vinícius Coelho

Reportagem de hoje do UOL mostra que Neymar pai quer viabilizar o novo CT e uma arena para o Santos no "modelo Disney".

De acordo com PVC, existem outros interesses imobiliários por trás da construção do novo CT do Peixe.

Isso tem que ficar muito mais claro. Tem interesse imobiliário de quem arrematou o terreno dos portuários e da Portuguesa Santista no leilão; tem interesse imobiliário em quem quer construir supermercado na cidade de Santos; tem muito interesse imobiliário nessa história. Então, é muito importante esclarecer todos os pontos do contrato antes de fazer.

Paulo Vinícius Coelho

