PVC: Ancelotti vai montar esquema na seleção para Vini Jr. brilhar

Com mudanças do meio para frente contra o Paraguai, Carlo Ancelotti deve armar a seleção brasileira em um esquema que pode variar do 4-2-3-1 para o 4-4-2, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, a intenção com isso é aproximar Vini Jr. do gol adversário.

Eu aprendi que o esquema é o sistema em movimento, porque tática não é estática. O sistema é 4-2-3-1, em teoria. Mas pega esses mesmos jogadores, vamos mudar a movimentação? Ele pode botar o Vinícius mais perto do Matheus Cunha, abrir o Raphinha na direita e o Martinelli na esquerda. Mudou.

Martinelli volta pela esquerda, o Raphinha volta pela direita, o Vinícius Júnior marca o volante e é um 4-4-2. Muito provável que seja assim, embora a gente esteja pensando inicialmente de outra maneira. E é muito possível que você faça essa movimentação no início do jogo e que mude para outra no final.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou que Vini Jr. tem mais chance de ser protagonista da seleção jogando perto do gol, como ele atuou com Ancelotti nas últimas temporadas no Real Madrid.

O Vinícius de camisa 10 e mais perto do Matheus Cunha parece mais próximo de ser protagonista, por isso que eu acho que ele vai com esse time. E ele tem mais liberdade para ser protagonista, né? O Raphinha trabalha, o Martinelli trabalha, e o Vinícius brilha.

É um quebra-cabeça que você tem que montar e extrair o melhor dele para pensar num time que funcione. Ele vai trazer o Vinícius de segundo atacante, porque aí ele joga o Martinelli para a esquerda, que ele fica mais confortável, e joga o Raphinha para a direita. Acho que ele vai fazer isso -- o Vinícius fica solto.

Paulo Vinícius Coelho

Cercado de expectativa para assumir o protagonismo na seleção que tem no Real, Vini Jr. tem apenas um gol nesta edição das Eliminatórias da Copa.

O Brasil enfrenta o Paraguai hoje às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, com ambas seleções podendo conseguir a vaga no Mundial.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra