Pressão paulista não preocupa Ancelotti para estreia em casa com a seleção

O técnico Carlo Ancelotti e a CBF não estão preocupados com uma possível pressão já histórica atuando em São Paulo.

O que aconteceu

O jogo já estava marcado para São Paulo desde abril. A decisão foi tomada quase um mês antes da contratação de Carlo Ancelotti.

Historicamente, a torcida em São Paulo costuma ser mais exigente com a seleção. O público tem menos paciência e vaias ocorrem com mais frequência.

O assunto, porém, não é uma preocupação da CBF e não foi debatido internamente. A entidade faz um rodízio de sedes nas Eliminatórias e São Paulo ainda não tinha recebido nenhum jogo.

A crítica é normal. Se pensar na crítica? Depende sempre do que se é capaz de fazer no campo. A ideia é jogar uma boa partida, convencer o torcedor. Queremos uma partida intensa, jogando bem, com um futebol de ataque, mesmo tendo em conta o valor da equipe rival. Paraguai está jogando muito bem, equipe sólida. Vai ser difícil. Queremos que o torcedor esteja feliz, com vontade de ajudar a equipe a jogar bem.

Ancelotti

Apesar da 'tranquilidade', Ancelotti sabe que a seleção precisa melhorar ofensivamente sob pena de prejudicar o clima leve de sua chegada. Antes da estreia, o próprio italiano brincou que a recepção estava sendo maravilhosa, mas "precisava ver amanhã" — após o jogo com o Equador.

Se por um lado a torcida pode se tornar uma dificuldade, por outro o gramado será um facilitador. Os jogadores reclamaram bastante internamente sobre o estado do campo no Equador e comemoraram agora atuar em um dos melhores gramados do Brasil.