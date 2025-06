Possível ida de Soteldo ao Fluminense acirra "briga" no ataque do Santos

A negociação avançada entre Santos e Fluminense pela transferência de Soteldo pode impactar diretamente a disputa por espaço no setor ofensivo do Peixe. Caso o acordo seja concretizado, o técnico Cléber Xavier terá uma briga ainda mais acirrada entre os jogadores disponíveis para montar o ataque alvinegro.

Soteldo é um dos atletas mais versáteis do elenco santista. Mesmo afastado das últimas partidas por conta de uma lesão muscular, o venezuelano se destacou por atuar tanto pelos lados do campo quanto por dentro, como articulador de jogadas. Sua possível saída, portanto, deixaria uma lacuna importante no elenco, mas também abriria espaço para que outros nomes ganhassem protagonismo.

Hoje, Cléber Xavier conta com opções como Barreal, Guilherme, Deivid Washington e Rollheiser. Neymar, recuperado fisicamente, segue como titular absoluto e peça central do sistema ofensivo. Os demais, no entanto, ainda disputam espaço e buscam consolidar uma vaga entre os 11.

Barreal e Rollheiser atuam preferencialmente pelos lados do campo e podem se beneficiar com a ausência de Soteldo para terem mais minutos. Guilherme é outro que pode ganhar espaço na rotação, enquanto o jovem Deivid Washington oferece uma alternativa mais centralizada no ataque.

A movimentação também chama atenção por ocorrer em meio a um momento de reconstrução do Santos na elite do futebol brasileiro. Após o retorno à Série A, o clube tenta equilibrar competitividade em campo e responsabilidade financeira fora dele. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o Fluminense deve adquirir 50% dos direitos econômicos de Soteldo, enquanto o Santos ficará com os outros 50%.

O acordo prevê que, caso o venezuelano não seja negociado com outro clube até dezembro de 2026, o Fluminense será obrigado a adquirir os 50% restantes. Parte da quantia que o Santos receberá será usada para abater dívidas com o Tigres, do México, clube que ainda detém pendências financeiras ligadas ao jogador.

Se confirmada, a saída de Soteldo não apenas altera o panorama tático da equipe, mas também injeta ainda mais competitividade em um setor que conta com variadas ? e agora, vaga em aberto.