Portuguesa anuncia a contratação do lateral Carlos Eduardo para o restante da temporada

A Portuguesa oficializou nesta terça a contratação do lateral-direito Carlos Eduardo, de 28 anos, que estava no futebol europeu. O jogador estava na Lituânia desde o início da temporada 2024 e chega para reforçar o elenco rubro-verde na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do Criciúma, onde atuou por seis temporadas, o defensor acumula experiência no futebol catarinense, com passagens por equipes como Hercílio Luz e Atlético Tubarão, antes de se transferir para o exterior.

Dentro dos critérios

Além disso, o novo reforço da Lusa pode atuar tanto pela lateral-direita quanto pela lateral-esquerda. O sócio investidor e presidente da Portuguesa SAF, Alex Bourgeois, celebrou a chegada do novo reforço e comentou sobre o processo de análise e escolha do atleta.

"O Carlos Eduardo foi monitorado desde o início do ano e correspondeu a todos os critérios definidos pela nossa análise técnica e de desempenho. Hoje temos a capacidade de analisar milhares de jogadores pelo mundo através do nosso modelo, utilizando dados de maneira inteligente, o que nos permite encontrar atletas que estão 'fora do radar'", afirmou ele.

Carlos Eduardo já teve sua documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e se apresenta ao grupo na quinta-feira (12), quando inicia a preparação junto ao elenco para os próximos desafios da Série D.