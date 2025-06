Pedro Severino recebe alta hospitalar em Ribeirão Preto

O jovem jogador Pedro Severino, de 19 anos, cumpriu mais um importante estágio de sua recuperação, após sofrer um acidente automobilístico gravíssimo. Nesta terça-feira, ele recebeu alta hospitalar em Ribeirão Preto, após mais de 2 meses de internação.

"Depois de quase cem dias, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, recebeu alta médica para continuar o processo de recuperação motora, neurológica e física em casa", destacou o Botafogo de Ribeirão Preto, clube que detém os direitos do atleta, em comunicado nas redes sociais - ele estava emprestado ao Red Bull Bragantino.

No último boletim médico, divulgado no mês passado, Pedro apresentava uma evolução importante, com um estado clínico considerado estável, porém com demanda por ajustes eletrolíticos. Ele respirava sem a ajuda de aparelhos e realizava exercícios motores diários com a equipe de fisioterapeutas hospitalares. Sua alimentação era feita pela via oral, complementada por suplementos alimentares via sonda.

Pedro Severino: relembre o caso

Pedro Severino e Pedro Castro, ambos da base do Red Bull Bragantino, sofreram um grave acidente automobilístico em Americana, interior de São Paulo, na madrugada do dia 4 de março. A colisão ocorreu na Rodovia Anhanguera e ambos eram passageiros de um veículo que bateu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os dois atletas estavam retornando do período de folga para se reapresentarem ao clube paulista. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Já Pedro Castro estava no banco de trás e fraturou a vértebra cervical.