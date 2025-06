Pedro Severino recebe alta após acidente e protocolo de morte cerebral

O jogador Pedro Severino, do RB Bragantino, recebeu alta hospitalar nesta manhã após passar mais de três meses internado desde o acidente gravíssimo que sofreu na Rodovia Anhanguera, em Americana (SP), no início de março. Ele, inclusive, chegou a ter um protocolo de morte encefálica aberto, mas surpreendeu até a equipe médica e se recuperou.

O que aconteceu

O atleta de 19 anos ficou 96 dias internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto. Durante o período, Pedro foi assistido por intensivistas —incluindo neurocirurgiões, neurologistas clínicos e com suporte de equipes multidisciplinares— liderados pelo médico Gil Teixeira.

Pedro Severino recebeu alta após reagir ao tratamento e ter protocolo de morte encefálica interrompido. O processo, que havia sido aberto, foi suspenso quando o jogador tossiu na retirada de sedação e surpreendeu os médicos com o estímulo.

A equipe médica responsável detalhará o caso em entrevista coletiva na próxima quinta, dia 12. O evento será realizado a partir das 9h30 (de Brasília) no auditório do hospital.

O acidente

O atacante do sub-20 do Bragantino teve um grave traumatismo craniano após acidente sofrido em 4 de março na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão, e ele estava no banco do passageiro.

O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.

Pedro é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e faria seu primeiro treino pelo Bragantino quando sofreu o acidente. Ele estava a caminho do CT do novo time junto de outro atleta, Pedro Castro, que sofreu uma fratura na vértebra cervical, mas recebeu alta hospitalar dias depois do acidente.

Em maio, Pedro fez sua primeira aparição pública desde o episódio. Ele caminhou pelo quarto e surgiu rapidamente em uma das janelas do hospital, gerando a euforia de fãs, amigos e familiares que foram ao local.