Pedido da Groenlândia de ingressar na Concacaf é rejeitado

A seleção de futebol da Groenlândia não fará parte da Concacaf, a Confederação da América do Norte, Central e do Caribe. A solicitação do território acabou rejeitada pelos dirigentes da entidade.

"Recebemos uma breve carta do Secretário-Geral Philippe Moggio rejeitando nosso pedido de adesão à Concacaf como o 42º membro da confederação", escreveu, Kenneth Kleist, presidente da Confederação da Groenlândia.

O pedido de adesão foi feito há cerca de um ano, antes de o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, ter como meta recuperar o controle do território. A Groenlândia também já tentou se filar à Uefa (a federação europeia de futebol), mas não obteve sucesso.

"Essa decisão não é uma vitória para a democracia do futebol". Kenneth Kleist. "Não torna o futebol acessível a todos e mostra como os países pequenos enfrentam dificuldades para jogar sob a sua própria bandeira", completou.

Sem contar com uma filiação, a Groenlândia não pode disputar partidas internacionais de futebol.