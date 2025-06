Palmeiras vence Choque-Rei contra o São Paulo pelo Brasileirão sub-17

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Verdão foram marcados por Ruan Yago e William Lopes, enquanto Brenno Silva diminuiu para o Tricolor Paulista.

Com a vitória, o Palmeiras assumiu provisoriamente a terceira colocação da competição com dez pontos. O São Paulo aparece no nono lugar com sete pontos após cinco rodadas.

As Crias da Academia voltam a entrar em campo no próximo sábado (14), pelo Campeonato Paulista sub-17. O Verdão enfrentará o União Mogi, às 11h. Por sua vez, o São Paulo jogará pela mesma competição, no mesmo dia e horário, porém, contra o Clube Vital.

O Jogo

No jogo, o Palmeiras abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo com Ruan Yago. Porém, dois minutos depois, o São Paulo empatou com Brenno Silva e o Choque-Rei foi ao intervalo em 1 a 1. Na segunda etapa, William Lopes deu a vitória ao Verdão com um tento marcado aos 16 minutos.