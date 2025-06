Palmeiras treina e Felipe Anderson mira o Porto no Mundial: 'Vencer de todas as maneiras'

Pronto para buscar uma vaga no time titular após se recuperar de um edema na coxa direita, o meia-atacante Felipe Anderson participou do primeiro treino do Palmeiras nesta terça-feira, em Greensboro, nos Estados Unidos, visando a partida de estreia no Mundial de Clubes diante do Porto. Ex-jogador do time português, ele comentou as dificuldades que ao conjunto paulista deve enfrentar neste duelo.

"É uma equipe muito tradicional e que está acostumado a vitórias. Já enfrentei o Porto pela Lazio depois de ter saído de lá e creio que será um jogo muito difícil. Teremos de vencer de todas as maneiras, pois esse é o espírito do Palmeiras", afirmou o jogador que defendeu o rival entre as temporadas de 2020 e 2021 durante sua passagem por Portugal.

Disputar um torneio dessa magnitude e a dificuldade natural que cerca uma estreia não chegam a preocupar o atleta. Na entrevista, ele deixou claro que o elenco está preparado e focado em fazer um bom papel no Mundial de Clubes da Fifa.

"Nós viemos com a expectativa lá em cima, ansiosos pelo primeiro jogo, mas muito confiantes no trabalho que está sendo feito. Estamos nos preparando dia a dia. Uma competição assim, com todos esses clubes, nos motiva muito", comentou.

Nesta primeira atividade nos Estados Unidos, Abel Ferreira comandou três trabalhos técnicos no campo da Universidade da Carolina do Norte. Na movimentação, o treinador fez um treino posicional de passes e uma simulação de jogo em campo reduzido.

O atacante Paulinho, que fez apenas trabalhos internos no sábado e domingo na Academia de Futebol, antes da viagem, esteve presente em campo junto com restante do grupo. Após essa primeira ambientação ao novo espaço, Abel aguarda o retorno de oito jogadores (que estão defendendo suas respectivas seleções na Data Fifa) para ter o plantel completo.

O Palmeiras integra o Grupo A da competição e faz a sua estreia no torneio neste sábado contra o time português atuando em Nova Jersey. A segunda partida, no mesmo local, vai ser diante do Al Ahly, no dia 19 (quinta-feira). Encerrando a fase de classificação, a equipe do técnico Abel Ferreira enfrenta o Inter Miami, jogando na casa do rival.