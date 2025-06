Palmeiras faz primeiro treino nos Estados Unidos para a estreia no Mundial

Adversário do Porto na estreia pelo Mundial de Clubes, o Palmeiras realizou seu primeiro treinamento nos Estados Unidos nesta terça-feira. Ainda com oito desfalques, o elenco trabalhou no campo da Universidade da Carolina do Norte e avançou na preparação para o confronto com o time português.

Convocados por suas respectivas seleções, Estêvão (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia), Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez (Uruguai), além de Luighi e Benedetti (Seleção sub-20), encontrarão a delegação palmeirense diretamente nos Estados Unidos, após os compromissos pelos times nacionais

No primeiro dia de atividades nos Estados Unidos, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira comandou três trabalhos técnicos no campo da Universidade da Carolina do Norte: um posicional de passes, uma simulação de jogo em campo reduzido e uma atividade específica de cada posição.

O Palmeiras estreia na Copa de Mundo de Clubes neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No Grupo A da competição, o time brasileiro ainda enfrentará na primeira fase o Al Ahly, do Egito, e o anfitrião Inter Miami, do argentino Lionel Messi.