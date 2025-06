Palmeiras fará reconhecimento de base de treinos nos EUA desfalcado enquanto aguarda grupo de convocados

O Palmeiras desembarcou na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte (EUA), na noite da última segunda-feira. Com isso, a equipe paulista de início a sua estadia no local, que será a base de treinamentos do clube durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Com a estreia à vista, a delegação não terá tempo de descanso e fará o primeiro treino no estádio da Universidade da Carolina do Norte (UNC) na tarde de terça-feira, às 16 horas (horário local, 17h de Brasília).

O Palmeiras está no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). O primeiro compromisso do Verdão será contra o time português, neste domingo, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O palco do jogo fica a 1h10 da base de treinamentos do clube de avião. O Verdão, então, deve ir e voltar do local nas duas primeiras rodadas. O segundo compromisso será contra o Al-Ahly, às 13 horas, no da 19 de junho. Depois, fecha a fase de grupos em Miami, contra o Inter Miami (EUA).

O técnico Abel Ferreira comandará as primeiras atividades no gramado do estádio UNC com oito desfalques. A delegação viajou aos EUA com 21 jogadores e agora aguarda os oito convocados na quarta-feira, após a data Fifa. Estão concentrados com as respectivas seleções Estêvão (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia), Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai), Luighi e Benedetti (Brasil sub-20).

O Palmeiras terá quase todo o plantel nos Estados Unidos. Ficaram em São Paulo apenas o atacante Bruno Rodrigues e o meio-campista Figueiredo. O primeiro está em fase final de transição física depois de se recuperar de duas cirurgias nos joelhos, enquanto o meia ainda trata uma recente cirurgia no joelho.

Até o momento, o Palmeiras já fez quatro treinos de olho na Copa do Mundo de Clubes, todos na Academia de Futebol. O Verdão entrou em campo pela última vez no dia 1° de junho, quando acabou derrotado por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, ganhou três dias de folga antes de se reapresentar.