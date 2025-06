Palmeiras chega aos Estados Unidos para disputa do Mundial de Clubes

O Palmeiras chegou aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe anunciou a chegada às 22h20 (de Brasília) da noite desta segunda-feira, cerca de uma hora após a previsão de chegada do voo fretado que levou a delegação alviverde (21h30). O pouso, porém, foi às 20h57, quase meia hora adiantado.

O grupo embarcou em Guarulhos às 11h. Foram nove horas e 31 minutos de voo. A chegada foi no Aeroporto Internacional de Charlotte, que fica na cidade mais populosa do Estado da Carolina do Norte.

De lá, a delegação ainda teve o deslocamento de cerca de uma hora e meia até Greensboro. Lá, o Palmeiras ficará hospedado no Grandover Resort. O centro de treinamento palmeirense será na Universidade da Carolina do Norte.

A delegação, contudo, ainda não está completa. Por causa da Data Fifa, Gustavo Gómez (Paraguai), Estêvão (Brasil), Richard Ríos (Colômbia), Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez (Uruguai) vão se juntar ao restante do plantel somente na quarta-feira.

O embarque do Palmeiras foi transmitido ao vivo pela TV Palmeiras no YouTube. O goleiro Weverton concedeu entrevista antes de ingressar no ônibus que levou os jogadores para o Aeroporto de Guarulhos.

"É uma alegria muito grande para nós como equipe, como clube, viver um momento especial como esse. Tive oportunidade de disputar Copa do Mundo (em 2022) e sei o quanto esse tipo de competição da Fifa é diferente", disse o goleiro.

"Estivemos no Mundial duas vezes. Além de toda alegria, prazer, recompensa do nosso esforço, é saber desfrutar, saber da responsabilidade. É um grande campeonato. Estamos todos bem preparados por esse momento. É chegar lá e fazer o que temos treinado. É o sonho de todo mundo. Vamos em busca do nosso sonho e procurar ser feliz da melhor forma possível", completou.

O time estreia no Mundial de Clubes no dia 15, contra o Porto, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey. Será lá também a partida contra o Al-Ahly, no dia 19.

O último jogo da primeira fase é contra o Inter Miami, dia 23, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. O voo de Charlotte ao destino dos dois primeiros jogos leva cerca de uma hora e dez minutos. Para Miami, o tempo é de quase duas horas.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para o Mundial de Clubes:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves e Benedetti;

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Vanderlan;

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson;

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys e Vitor Roque.