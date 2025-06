Onde vai passar Uruguai x Venezuela pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Uruguai e Venezuela entram em campo na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv3 (TV por assinatura).

O Uruguai não vence há quatro jogos e quer retomar o caminho das vitórias. Se vencer, a Celeste fica próxima de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Do outro lado, a Venezuela chega embalada por duas vitórias consecutivas e ainda sonhando com uma vaga no Mundial. Os venezuelanos venceram a Bolívia por 2 a 0 na rodada passada.

Uruguai x Venezuela -- Eliminatórias da Copa do Mundo