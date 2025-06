Neymar visita seleção, mas vai a leilão e não estará no estádio em decisão contra o Paraguai

Fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti, o atacante Neymar, do Santos, esteve no hotel da seleção brasileira nesta terça-feira para prestigiar a delegação antes da partida contra o Paraguai, que acontece às 21h45, na Neo Química Arena.

Neymar conversou com os atletas e com a comissão técnica do Brasil antes deixar a concentração, ele não estará no estádio. O atleta está em São Paulo para seu leilão beneficente, que será realizado nesta noite, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

O camisa 10 santista registrou o momento nas redes sociais e postou mensagens de carinho para Marquinhos e Raphinha. "Bom te ver, irmão. Boa sorte, hoje", disse ao atacante do Barcelona.

No caso de Marquinhos, com quem jogou junto na seleção e no Paris Saint-Germain, aproveitou para brincar. "Tava com saudades né, Mocote? Te amo e bom jogo", finalizou.

Três dias após testar positivo para a Covid-19, Neymar foi submetido a um novo exame nesta terça-feira. Desta vez, o resultado foi negativo. Assim, o atacante poderá retomar suas atividades normalmente. Ele está suspenso para o próximo jogo do Santos, na quinta-feira, contra o Fortaleza, fora de casa.