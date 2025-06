Neymar testa negativo para covid-19 e pode retomar atividades com o Santos

Três dias após testar positivo para a covid-19, Neymar voltou a ser submetido a um exame nesta terça-feira. Desta vez, o resultado foi negativo. Assim, o atacante poderá retomar suas atividades com o Santos. Ele estava afastado dos treinos desde quinta-feira, quando começou a apresentar sintomas da doença.

O resultado negativo foi divulgado pelo próprio jogador em suas redes sociais. E, depois, confirmado pelo próprio clube. Neymar poderá sair do isolamento e retomar os treinos em meio à negociação para a renovação do seu contrato, que acaba no dia 30 deste mês. O clube paulista tenta estender o vínculo do atleta até a Copa do Mundo de 2026.

Com sintomas de covid-19, Neymar perdeu três treinos do Santos nos últimos dias, além do jogo-treino disputado contra a Portuguesa Santista, no sábado. O clube não confirmou se o jogador já foi a campo nesta terça.

Neymar não poderá reforçar o Santos contra o Fortaleza, na quinta-feira, porque está suspenso - foi expulso na partida contra o Botafogo, na rodada passada. Assim, ele vinha treinando apenas para aprimorar o condicionamento físico antes o teste positivo para a covid-19.

A doença fez Neymar adiar um amistoso com influenciadores que faria nesta terça, mesmo dia da partida entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O evento, que contará com o humorista Tirulipa, o fisiculturista Renato Cariani, o coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, foi adiado para o dia 17.

GIL VIRA DESFALQUE

Também nesta terça o clube santista informou que o zagueiro Gil sentiu dores no quadril e será desfalque na partida contra o Fortaleza, na última rodada antes da paralisação do Brasileirão devido à disputa do Mundial de Clubes.

De acordo com o Santos, as dores do zagueiro aumentaram nos últimos treinos. E o departamento médico decidiu poupar o jogador para evitar um agravamento da situação. Gil, assim, terá ao menos um mês, período de interrupção do campeonato, para se recuperar totalmente do problema físico.