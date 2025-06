Neymar visita concentração da seleção antes de jogo contra o Paraguai

Neymar visitou a convocação da seleção brasileira antes do jogo contra o Paraguai, hoje, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Neymar visitou a seleção no hotel onde a equipe está hospedada, em São Paulo. O jogador está na capital para a realização do seu leilão beneficente, nesta noite, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

O astro publicou fotos ao lado de Raphinha e Marquinhos no Instagram. "Bom te ver, irmão. Boa sorte hoje", escreveu para Raphinha, e "Tava com saudade, né, Mocote? Te amo e bom jogo", disse para o zagueiro.

Neymar ficou de fora da lista da seleção por opção de Carlo Ancelotti. Em sua primeira convocação, o italiano explicou que conversou com o camisa 10 do Santos antes de anunciar os nomes e que conta com ele.

Como eu disse, eu tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todo mundo sabe que é um jogador muito importante e sempre será. Atualmente, temos muitos jogadores que sofrem lesões e não podem estar na Seleção, como Neymar, mesmo caso do Rodrygo, Gabriel, Joelinton, Militão. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos.

No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Eu falei com ele antes, nesta manhã, para explicar isso. Ele está totalmente de acordo. Assim seguimos. Carlo Ancelotti

Sem Neymar, a seleção enfrenta o Paraguai a partir das 21h45 (de Brasília). O duelo será realizado na Neo Química Arena e vale pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.