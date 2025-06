Neymar divulga teste negativo de Covid-19 e pode retornar aos treinos do Santos

Nesta terça-feira, Neymar, jogador do Santos, divulgou em suas redes sociais uma foto com um teste negativo de Covid-19. O camisa 10 do Peixe teve o diagnóstico positivo no sábado, mas não treina com o elenco desde quinta-feira, quando apresentou o quadro viral.

"'Lili' cantou", escreveu o atleta nos stories de seu Instagram, seguido de um emoji de riso. 'Lili', no caso é a abreviação da palavra 'liberdade'.

Desta maneira, o craque, recuparado da Covid-19, está apto a retornar aos treinos do Santos com o restante dos jogadores. Neymar, porém, não viaja com a delegação do Alvinegro até Fortaleza, para enfrentar o Leão do Pici, já que está suspenso pelo cartão vermelho recebido contra o Botafogo, na última rodada. O meia-atacante desviou a bola com as mãos para o gol e recebeu o segundo amarelo, no segundo tempo da partida na Vila Belmiro que acabou em 1 a 0 para os cariocas.

O meia-atacante tem contrato com o time praiano até o dia 30 deste mês e sua renovação ainda está sendo negociada. A decisão de renovar ou não deve ser tomada apenas entre o final de junho e começo de julho e se aproxima de um desfecho positivo entre as partes.

(Foto: Reprodução)

Neymar voltou para o Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares. A última aparição do craque foi justamente na derrota de 1 a 0 para o Botafogo.

O próximo compromisso do Santos é válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano pega o Fortaleza na Arena Castelão. É o último desafio antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, que começa neste sábado.