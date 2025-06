Neymar crava chance de renovar com o Santos e fala sobre volta à Seleção

Nesta terça-feira, durante o leilão de seu instituto, Neymar revelou qual é a chance de renovar seu contrato com o Santos, uma vez que seu contrato com o Alvinegro Praiano é válido apenas até o dia 30 de junho. O craque ainda lamentou sua não convocação, mas afirmou que se empenhará para voltar a vestir a camisa da Seleção.

"Eu nasci no Santos e eu quero morrer ali. Santos é a minha casa, Santos é o time do meu coração. Estou fazendo tudo que eu posso para poder ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora do campo. Infelizmente, hoje eu ajudei mais o Santos fora do que dentro. Não era esse o objetivo. Vim para me recuperar, recuperar minha felicidade, voltar a jogar, sabia que ia enfrentar muitas lesões e estou nesse processo. Estou me readaptando, readaptando o meu corpo e me esforçando o máximo para voltar ao meu melhor", declarou em entrevista ao Bandsports.

O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar renovar o vínculo do camisa do Peixe até a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos espera receber uma resposta contundente de Neymar sobre seu desejo de permanência no Peixe. O clube, porém, tem dúvidas, especialmente no âmbito financeiro. Caso o meia-atacante dê um sinal positivo para ficar, a diretoria estuda algumas manobras financeiras para conseguir mantê-lo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

"Eu quero estar no meu melhor. Não porque as pessoas estão falando ou para provar nada para ninguém, porque eu não preciso. É o que eu quero fazer, porque eu amo jogar futebol e estou em busca disso. Estou muito feliz no Santos, o Santos é a minha casa. Hoje, meu pai tem mais crédito do que eu, por estar fazendo tudo que está fazendo no Santos com o Marcelo Teixeira. E eu acho que o Santos tem que continuar nesse caminho pra voltar a ser um dos maiores. Sete (chance de renovar com o Santos)", continuou.

Neymar voltou para o Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, sofreu duas lesões musculares, uma delas que o obrigou a ficar de fora da semifinal do Paulista, contra o Corinthians, ocasião em que o Peixe foi eliminado.

Nesta passagem, ele fez três gols e deu três assistências. A última aparição do craque foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Assim, virou baixa para o duelo contra o Fortaleza. Caso não renove, esse terá sido o seu último jogo com a camisa santista.

Por fim, o craque lamentou sua não convocação e afirmou que se empenhará para voltar a vestir a camisa da Amarelinha: "Sempre estive perto da Seleção Brasileira, em todas as convocações sempre estive perto, todos os treinadores podem te falar isso. Sei que continuo nos planos, e preciso voltar à minha forma física 100%, é isso que quero fazer nessa parada que tem agora. Vou me dedicar para isso. Estou muito feliz de estar aqui, muito, mas queria estar em campo. Infelizmente, não deu certo", finalizou.