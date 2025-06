'Não vai ter show': Colunistas debatem novo time de Ancelotti na seleção

Carlo Ancelotti fará algumas mudanças para o jogo de hoje do Brasil contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No UOL News Esporte, os colunistas Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debateram a provável nova escalação de Ancelotti — com as entradas de Raphinha, Martinelli e Matheus Cunha, e as saídas de Gerson, Estêvão e Richarlyson.

Mauro Cezar: Brasil não terá espaços; Paraguai vai se defender

Imagino que o Raphinha jogue mais atrás, como meia. O Martinelli no lado, o Matheus no comando de ataque. O mais interessante seria ter mais um cara de meio campo e menos um homem ofensivo de frente, de velocidade. O Martinelli gosta de jogar com espaço, o Vinícius também. Não sei exatamente o que ele pensa, porque imagino que o Paraguai deva jogar fechado.

O Brasil não deve conseguir tantos espaços e talvez o Ancelotti precise mais de circulação de bola, paciência, tentar abrir espaço na defesa adversária -- aquele roteiro que a gente conhece quando um time é dominante com posse de bola e o outro basicamente se defende. Imagino que o Paraguai vá se defender muito, porque joga fora de casa, está muito perto da Copa, deu uma arrancada espetacular, não perde há nove jogos, são quatro empates e cinco vitórias. Então, um empate para o Paraguai é interessante.

Mauro Cezar

Arnaldo: Ancelotti tem opções melhores que Martinelli

Aquela conversa ao pé do ouvido do Gerson pode ter sido sobre a Rússia ou pode ter sido sobre a saída dele do time ou as duas coisas. Agora a gente começa a decifrar melhor.

A melhor versão do Real Madrid do Ancelotti é aquela com o triângulo no meio. Eu imaginava que ele insistisse um pouco com o triângulo no meio, do primeiro jogo. Não, ele já desfez. Vamos considerar que por ter ficado muito insatisfeito com a produção ofensiva do time no Equador, ele contra o Paraguai quisesse uma formação mais ofensiva, jogar com três ou quatro atacantes, dependendo do ponto de vista dessa formação. Se for essa ideia, o menos indicado para entrar é o Martinelli no lugar do Gerson.

Levando em consideração que o Raphinha deve jogar mais como o do Barcelona, não ilhado na ponta e mais solto no centro, teremos duas melhores opções para entrar no lado direito que não Martinelli. A manutenção do Estêvão ou até mesmo a entrada do Antony, que fez uma ótima temporada no Betis e está acostumado a jogar no lado direito do ataque, coisa que o Martinelli não está. A coisa que menos funcionou na estreia no Equador foi a entrada do Martinelli na ponta direita — o Brasil piorou.

Não entendi muito essa mudança. Eu não mudaria o sistema e se mudasse o sistema, não colocaria o Martinelli, colocaria um dos dois canhotos para jogar com o Raphinha: Estêvão ou Antony.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: Não gostei da troca do Gerson pelo Martinelli

Não entendo o Martinelli jogando pela direita. Não sei se o Ancelotti está tentando achar um novo lugar para ele, achando que dá para ele jogar por ali, mas a gente já viu que ele pela esquerda vai melhor. E tem a questão do Antony, que terminou muito bem a temporada com o Betis.

Não sei se vai dar muito certo porque o Paraguai vai se retrancar. Concordo com a análise dos colegas que o Paraguai não vai jogar para ganhar do Brasil em São Paulo, até porque não precisa ganhar para garantir essa vaga. Então, é uma opção que pode dar problemas para o meio campo do Brasil. Essa troca do Martinelli por Gerson eu não gostei.

Vamos ver como vai ser no campo. A gente tem a figura de como esses caras estão jogando na Europa. O Ancelotti imagino que também tenha assistido aos jogos e tenha a análise, junto com a galera dele e com o Rodrigo Caetano e o Juan, de como eles estão jogando na Europa. Mas me parece que ele está tentando mudar muita coisa ao mesmo tempo. É muita mudança.

Danilo Lavieri

