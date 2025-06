Mundial de Clubes: veja o raio-x do grupo do Real Madrid

O Mundial de Clubes está prestes a começar. A partida de abertura do novo torneio organizado pela Fifa acontece no dia 14 de junho, sábado, às 21 horas (de Brasília), quando Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami.

Como uma forma de aquecimento para a grande competição, a Gazeta Esportiva está fazendo um raio-x de cada grupo da Copa do Mundo de clubes. Assim, o amante do futebol pode saber o que está por trás de cada jogo. Veja tudo o que você precisa saber sobre o grupo H da competição.

Real Madrid

Classificado para o Mundial de Clubes por conta dos títulos da Liga dos Campeões nas temporadas 2021/22 e 2023/24, o Real Madrid vai busca o nono título Mundial (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

A equipe encerrou a temporada sem nenhum título de expressão. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid terminou na segunda colocação, com 84 pontos, quatro atrás do campeão do Barcelona. Os Merengues ainda foram vice-campeões na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid caiu nas quartas de final diante do Arsenal-ING, com o placar agregado de 5 a 1.

Ainda em 2024, no começo da temporada, a equipe espanhola conquistou a Supercopa da Uefa, contra a Atalanta-ITA, e o Intercontinental, sobre o Pachuca-MEX.

O grande destaque do Real Madrid é o atacante Kylian Mbappé, que em sua primeira temporada pelo clube anotou 43 gols e deu cinco assistências, em 56 jogos. O francês venceu a Chuteira da Ouro da Europa.

A equipe ainda vai disputar o Mundial de Clubes com novidade no comando técnico. Depois da saída de Carlo Ancelotti, o Real Madrid contratou o espanhol Xabi Alonso como novo treinador.

O Real Madrid vai estrear no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), diante do Al-Hilal-KSA, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Al-Hilal

O Al Hilal, da Arábia Saudita, conquistou vaga no Mundial de Clubes por conta do título da Liga dos Campeões da Ásia, em 2021 e busca seu primeiro título na competição.

A equipe terminou na 2ª posição do Campeonato Árabe, com 75 pontos conquistados. Foram 23 vitórias, seis empates e cinco derrotas, em 34 rodadas. O Al-Hilal ainda foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei, diante do Al-Ittihad, e foi campeão da Super Copa da Arábia Saudita, sobre o Al-Nassr.

Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Hilal foi eliminado pelo Al-Ahli na semifinal, por 3 a 1.

O sérvio Aleksandar Mitrovic foi o destaque da equipe na temporada, com 29 gols e sete assistências, em 36 jogos. O brasileiro Marcos Leonardo também foi um dos artilheiros do clube, com 25 bolas na rede, além de três passes para gol, em 38 partidas.

Assim como o Real Madrid, o Al-Hilal vai disputar o Mundial de Clubes com mudança no comando técnico. O italiano Simone Inzaghi foi contratado para substituir o português Jorge Jesus.

Red Bull Salzburg

Único representante da Áustria, o Red Bull Salzburg também busca o primeiro título Mundial e garantiu vaga na competição por meio do ranking da Uefa.

No Campeonato Austríaco, o RB Salzburg terminou a primeira fase na 3ª posição, com 38 pontos em 22 jogos. Na fase decisiva, a equipe terminou com o vice-campeonato, com 38 pontos, apenas dois atrás do campeão.

O RB Salzburg foi eliminado nas quartas de final da Copa da Áustria, diante do LASK, e caiu ainda na fase de liga da Liga dos Campeões, na 34ª posição, com somente três pontos somados em oito jogos.

O jovem atacante Nene Dorgeles, de 22 anos, foi o destaque da equipe na temporada, com 15 gols e cinco assistências, em 46 jogos.

O Red Bull Salzburg estreia no Mundial de Clubes também no dia 18 de junho, quarta-feira, às 19 horas, diante do Pachuca-MEX, no TQL Stadium, em Cincinnati.

Antes, a equipe austríaca disputa um amistoso contra o Seekirchen-AUT nesta quinta-feira, às 13 horas, no Estádio Sportzentrum Aug, na Áustria.

Pachuca

Por fim, o Pachuca, do México, completa o grupo H. A equipe garantiu vaga no Mundial de Clubes com o título da Copa dos Campeões da Concacaf em 2024 e busca seu primeiro troféu na competição.

No Apertura do Campeonato Mexicano, o Pachuca terminou na 16ª posição, com 13 pontos, e avançou para a fase final. No Clausura, a equipe ficou na 8ª posição, com 28 pontos, e foi eliminado nas quartas de final, diante do América.

Na Leagues Cup, o time mexicano foi eliminado na segunda fase, pelo Tigres. No final do ano passado, o Pachuca disputou o Intercontinental e terminou com o vice-campeonato, depois da derrota para o Real Madrid por 3 a 0.

Apesar de ser o atual campeão, o Pachuca não disputou a Copa dos Campeões da Concacaf nesta temporada.

O destaque da equipe na temporada foi o venezuelano Salomón Rondón, com 17 gols e cinco assistências, em 39 jogos.

Antes do Mundial, o Pachuca disputou um amistoso contra o Al Ahly-EGI, no último domingo, nos Estados Unidos. Após 1 a 1 no tempo normal, os mexicanos venceram nos pênaltis, por 5 a 3. O brasileiro John Kennedy marcou o gol da equipe.