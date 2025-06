Mundial de Clubes: timaço do UOL nos EUA tem PVC, Mauro Cezar e De La Peña

A partir de 14 de junho, você acompanha no UOL e no Canal UOL na TV a cobertura completa da primeira edição do Mundial de Clubes 2025 da FIFA no novo formato, com 32 times na disputa.

Direto dos Estados Unidos, nossos jornalistas e colunistas trazem análises, bastidores e tudo que acontece dentro e fora de campo.

Flash e redes sociais em primeiro lugar

Direto dos Estados Unidos, nosso time terá oito especialistas trazendo análises, bastidores e tudo que acontece dentro e fora de campo, com produção especial para redes sociais (TikTok, Instagram e UOL Flash).

PVC vai acompanhar os jogos da primeira fase na Flórida e contará bastidores e curiosidades do maior Mundial de Clubes da história.

Julio Gomes irá para a costa oeste dos Estados Unidos e mostrará como é o futebol de Seattle e de Los Angeles, em um mergulho na cultura local do esporte.

Yara Fantoni vai focar na experiência dos torcedores, com seu olhar único sobre como é um dia de estádio em grandes eventos.

Mauro Cezar Pereira, Danilo Lavieri e Helio de la Peña irão acompanhar o torneio com foco nos clubes, trazendo o olhar especializado para os quatro times brasileiros que vão em busca do título.

Completam o time os repórteres Bruno Braz e Flávio Latif, sempre em busca da informação inédita para contar ao público.

Programação especial no Canal UOL

Os programas esportivos do Canal UOL serão focados no campeonato:

O Fim de Papo entra no ar logo após os jogos dos times brasileiros, com análises táticas, debates, bastidores e palpites sobre os próximos confrontos. Serão 17 edições.

No Posse de Bola, às segundas e às sextas, às 8h30, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri falarão direto dos Estados Unidos, para dar o clima local ao debate com Juca Kfouri, José Trajano, Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

Todos os dias, às 14h, no De Primeira, PVC traz dos Estados Unidos notícias exclusivas, comentários e palpites sobre os confrontos que reúnem os maiores craques do futebol mundial, com Luiza Oliveira e André Hernan completando o time da redação.

Às terças, quartas e quintas, às 8h30, o UOL News Esporte atualiza sobre os clubes brasileiros e internacionais na competição, com Julio Gomes falando diretamente dos Estados Unidos.

Como será o torneio?

Participarão do campeonato 32 times dos seis continentes, divididos em oito grupos. O primeiro confronto acontece em 14 de junho, entre Inter Miami (EUA) e Al Ahly (Egito), no Hard Rock Stadium, em Miami. A final está marcada para 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Quatro clubes brasileiros estão na disputa: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, campeões da Copa Libertadores de 2021, 2022, 2023 e 2024 respectivamente.

Como acompanhar

O Mundial de Clubes 2025 acontece de 14 de junho a 13 de julho, e você pode acompanhar todos os jogos no Placar UOL e a cobertura completa em UOL Esporte e no Canal UOL na TV.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

A cobertura do Mundial de Clubes 2025 no UOL tem patrocínio de Coca-Cola.