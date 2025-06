Milani pega pênalti, e Corinthians busca empate contra o Fluminense no Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o Corinthians buscou o empate em 3 a 3 com o Fluminense, na Fazendinha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Naarã Lucas (2x) e Luiz Miguel marcaram para o Tricolor carioca, enquanto Cristian, Gui Bom e Gui Amorim deixaram tudo igual para o Alvinegro. Gustavo Milani ainda defendeu um pênalti pelo Timão.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos oito pontos e segue na zona de classificação às quartas de final, ficando em quinto lugar. Por outro lado, o Fluminense alcançou o 10 pontos e figura na vice-liderança. Ambas as equipes, porém, podem perder posições até o fim da rodada.

Pelo Brasileiro sub-17, os dois times retornam aos gramados na próxima semana. O Corinthians visita o Atlético-GO na terça-feira (17), às 15h (de Brasília), no Antônio Accioly. Já o Fluminense recebe o Palmeiras na quarta-feira (18), também a partir das 15h, no Estádio Marcelo Vieira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Os gols do jogo

O Fluminense abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Naarã Lucas recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro Gustavo Milani. Já aos 34 minutos, Luiz Miguel invadiu a grande área e finalizou rasteiro, acertando a trave direita. No rebote, ele mesmo completou para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Tricolor carioca.

Aos 10 minutos da segunda etapa, o Corinthians diminuiu. Gui Amorim cruzou rasteiro para o meio da área. Gui Bom deixou a bola passar e Cristian, sozinho, só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Três minutos depois, o Fluminense teve um pênalti marcado a seu favor. Naarã Lucas foi para a cobrança e bateu no canto direito, mas o goleiro Gustavo Milani foi buscar e defendeu. Mas aos 18 minutos, Naarã Lucas saiu no mano a mano contra o zagueiro do Corinthians. O camisa 10 invadiu a área, cortou a marcação e bateu colocado, marcando o terceiro do Tricolor carioca.

Aos 43 minutos, o Corinthians descontou novamente. Gui Amorim enfiou bola para Gui Bom dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, cruzado, e diminuiu a vantagem do Fluminense para um gol. E já nos acréscimos, Gui Amorim viu sua tentativa de cruzamento acabar no fundo das redes, deixando tudo igual para o Timão.