Mercado: reforço caseiro no Corinthians, saída no Flu e dupla no São Paulo

O mercado da bola voltou a ficar agitado diante da janela de transferências especial para o Mundial, e mesmo quem não participará da Copa do Mundo de Clubes está se mexendo para reforçar os elencos.

Veja destaques

Kauê Furquim, atacante de 16 anos, é formado na base do Corinthians Imagem: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Reforço caseiro. O Corinthians ganhou uma novidade "caseira" e inscreveu o garoto Kauê Furquim, de apenas 16 anos, no Campeonato Brasileiro. Com isso, ele fica à disposição do técnico Dorival Júnior e pode, inclusive, ser relacionado para o duelo desta quinta-feira, contra o Grêmio. Nascido em 2009, Kauê Furquim tem treinado junto ao elenco profissional desde a semana passada.

Atacante na área. O Botafogo anunciou a contratação do argentino Joaquín Correa para a disputa do Mundial. Ex-Inter de Milão, o atacante chega sem custos à equipe carioca, com contrato até o final de 2027. O atleta já realizou exames médicos e irá se juntar ao restante do elenco botafoguense em Santa Barbara, na Califórnia.

Lelê deixou de vez o Fluminense: destino é futebol asiático Imagem: DANIEL BRASIL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Novo empréstimo. O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Lelê para o Nagoya Grampus, do Japão. Lelê estava cedido ao Ceará, mas rescindiu contrato e irá para o time japonês com contrato até o final de 2025, com opção de compra de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões, na cotação atual). Os clubes trocam documentos para oficializar o negócio. Com a saída antecipada do centroavante, o Ceará vai receber R$ 1,95 milhão.

Irmão de craque, craque é? O Borussia Dortmund, da Alemanha, anunciou a contratação do meio-campista inglês Jobe Bellingham, de 19 anos, que estava no Sunderland (ING). Jobe é o irmão mais novo de Jude, astro do Real Madrid. Ao se transferir para a equipe alemã, o jogador segue os passos do irmão, que também defendeu o time alemão.

Dinenno é novo reforço para o ataque do São Paulo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Dupla no São Paulo. O São Paulo renovou contrato com o jovem Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo de 18 anos que é considerado uma das principais joias da base e que está no clube desde 2018. Além disto, o Tricolor anunciou a contratação do atacante Dinenno, que rescindiu com o Cruzeiro e chega para brigar por vaga no time titular com André Silva — Calleri, dono da posição, está machucado.

Agora é oficial. Yeferson Solteldo foi oficializado como novo reforço do Fluminense, após negociações com o Santos, e já está apto para estrear no Super Mundial. O venezuelano foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF pelo Tricolor das Laranjeiras. Os cariocas estreiam na Copa do Mundo de Clubes na próxima terça-feira, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium.