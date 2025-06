Merab ultrapassa Jon Jones no ranking peso-por-peso; brasileiros caem após derrotas

Os resultados e performances do UFC 316, em Newark (EUA), geraram grandes movimentações no ranking do Ultimate. Protagonistas do card numerado, Merab Dvalishvili e Kayla Harrison, além de soberanos entre os pesos-galos (61 kg), ganharam importantes posições na listagem peso-por-peso da companhia em sua mais recente atualização, promovida nesta terça-feira (10). Os brasileiros, por sua vez, derrotados no show, acabaram perdendo espaço em suas divisões de peso.

Como já era detentor do cinturão até 61 kg, Merab não mudou de colocação em sua categoria. Em contrapartida, a nova defesa de título bem-sucedida lhe renderam duas posições no ranking peso-por-peso. 'The Machine', como é conhecido, deixou para trás simplesmente Jon Jones e Ilia Topuria, pulando do quarto para o segundo lugar. O russo Islam Makhachev é o único que segue na sua frente. Também na lista que independe de categoria de peso, Sean O'Malley, vítima de Dvalishvili, perdeu seu espaço no top 15, cedendo o posto para Arman Tsarukuyan.

Já Kayla agora tem oficialmente seu rosto estampado como campeã no site do UFC. Além da liderança entre os galos, a judoca americana também disparou no ranking peso-por-peso feminino, pulando da sétima para a terceira colocação e deixando para trás nomes como Alexa Grasso, Manon Fiorot e sua mais recente vítima Julianna Peña que, com o revés no último sábado, caiu da terceira para a quinta posição. As únicas atletas que seguem na frente de Harrison são as campeãs das outras duas categorias: Zhang Weili, segunda colocada, e a líder Valentina Shevchenko.

Brasileiros perdem espaço

Com quatro representantes em ação, o 'Esquadrão Brasileiro' saiu zerado do UFC 316. Entre as mulheres, Ariane Lipski da Silva chegou pressionada por duas derrotas seguidas. Entretanto, mesmo com a corda no pescoço, a striker curitibana não foi páreo para Wang Cong, para quem perdeu na decisão unânime. Com o novo tropeço, a brasileira caiu da 13ª para a 15ª colocação. Sua algoz chinesa, por sua vez, estreou no top 15 dos moscas (57 kg), surgindo agora na 14ª posição.

Também na divisão dos moscas, mas entre os homens, Bruno Silva tentava voltar à coluna das vitórias contra Joshua Van. Dentro do octógono, entretanto, o que prevaleceu foi a juventude do atleta de Mianmar, que nocauteou 'Bulldog' no terceiro assalto. O revés fez o brasileiro cair da 12ª para a 14ª colocação, enquanto seu algoz subiu quatro degraus e agora chegou ao top 10 da categoria.

Vicente deixa o top 15

A derrota mais dura do ponto de vista esportivo talvez tenha sido a de Vicente Luque. Afinal de contas, além de ser finalizado em uma posição que é especialista - o triângulo de mão -, o brasileiro ainda perdeu seu espaço no top 15 dos meio-médios (77 kg). Por sua vez, Kevin Holland, seu algoz no UFC 316, estreou na 14ª colocação. Aos 33 anos, 'The Silent Assassin' terá que reconstruir seu caminho até o ranking da categoria para, quem sabe, voltar a sonhar com o pelotão de elite e, consequentemente, com o cinturão.

O quarto atleta tupiniquim em ação no UFC 316 foi Brendson Ribeiro, que acabou nocauteado por Azamat Murzakanov ainda no primeiro round. O brasileiro, entretanto, ainda não figurava no top 15 dos meio-pesados (93 kg), mas perdeu uma chance de ouro de adentrar no ranking, visto que seu algoz russo agora desponta na 11ª posição da listagem.

