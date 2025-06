Merab Dvalishvili abre as portas para duelo de campeões com Alexandre Pantoja no UFC

Mesmo tendo feito apenas sua segunda defesa de título no último sábado (7), Merab Dvalishvili já praticamente 'limpou' a divisão dos galos (61 kg) do UFC. Isso porque, com uma sequência de 13 vitórias, a quarta maior marca da história do Ultimate, o campeão já enfrentou - e venceu - grande parte dos seus principais concorrentes na categoria. Assim, com poucas opções de rivais inéditos para desafiá-lo pelo cinturão até 61 kg da liga, o georgiano cogita abrir o leque de possibilidades.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Merab Dvalishvili abriu as portas para um possível duelo de campeões contra o brasileiro Alexandre Pantoja. Para isso acontecer, entretanto, o campeão peso-mosca (57 kg) teria que subir de categoria para desafiar o georgiano pelo cinturão dos galos.

"Sim, se ele subir para a minha categoria e o UFC estiver interessado nisso. Sem problemas. Tenho certeza que muitas pessoas estarão interessadas nessa luta. Eu respeito o Pantoja. Ele seria um oponente duro para mim. Se o Pantoja e o UFC quiserem, eu não tenho problema com isso", declarou Merab.

Yan e Sandhagen entre os favoritos

Caso a possível disputa entre Merab e Pantoja não saia do campo da imaginação, os dois principais favoritos a conquistarem o próximo 'title shot' na divisão dos galos são o ex-campeão Petr Yan e Cory Sandhagen - terceiro e quarto colocados no ranking da categoria, respectivamente. O russo, que vem de duas vitórias contundentes, parece ter reencontrado seu melhor desempenho depois de viver uma má fase logo após perder o cinturão. Já o americano superou quatro dos últimos cinco rivais e busca sua primeira chance de lutar pelo título no Ultimate.

Também corre por fora o chinês Song Yadong, número 5 da classificação. Porém, conta contra o atleta asiático o fato de suas duas derrotas mais recentes terem vindo diante justamente de Petr Yan e Cory Sandhagen, seus maiores concorrentes na busca pelo 'title shot'.

