Memphis Depay se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa

Do UOL, em São Paulo

Memphis Depay se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, hoje, durante jogo contra Malta.

O que aconteceu

Memphis chegou aos 50 gols com a camisa da seleção holandesa. Ele foi às redes duas vezes durante o primeiro tempo do jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O astro do Corinthians se igualou a Robin Van Persie. Ele iniciou a Data Fifa três gols atrás do ex-companheiro, mas foi às redes uma vez na vitória sobre a Finlândia e alcançou o feito hoje, contra Malta.

O primeiro gol de hoje saiu em cobrança de pênalti. O segundo aconteceu após Memphis receber cruzamento rasteiro e soltar o pé da meia-lua para marcar.