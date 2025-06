Marcelo Melo e Rafael Matos avançam às quartas de final do ATP 250 de Stuttgart

A temporada na grama começou com vitória para a dupla Marcelo Melo e Rafael Matos. Nesta terça-feira, o mineiro e o gaúcho avançaram para as quartas de final do ATP 250 de Stuttgart, derrotando os alemães Justin Engel e Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4-7), 6/3 e 10-7, em 1h24min.

Cabeças de chave 4, os atuais campeões na Alemanha enfrentarão na próxima rodada, em data a ser definida, o mexicano Santiago Gonzalez e o norte-americano Austin Krajicek, que venceram o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway por duplo 7/6 (7-5).

"Muito feliz com a vitória aqui. A gente que vem treinando e buscando cada dia melhorar. Hoje ganhamos um jogo bem duro, difícil. Conseguimos voltar em um jogo que tivemos dois set points no primeiro set e ficar firme ainda. Dois jogadores que vêm muito bem. E mostra realmente que temos um bom caminho pela frente", destacou Melo.

"É ter calma de engatar alguns jogos, de voltar a fazer o básico, que a gente vem fazendo, sem pensar muito em resultado. Realmente, foi muito bom para nós. Bem felizes da maneira como jogamos, do começo ao fim, sabendo administrar os momentos bons e ruins e, agora, é usar isso na próxima rodada", completou.

Melo e Matos quebraram logo no game inicial do primeiro set e tiveram dois set points, no nono e décimo games, mas os adversários salvaram e devolveram o break, empatando em 5/5. A definição foi para o tie-break, com os alemães fazendo 7/6 (7-4). A dupla brasileira foi então em busca da virada. Com uma quebra no oitavo game, venceu o segundo set por 6/3. E marcou 10-7 no match tie-break para avançar em Stuttgart.