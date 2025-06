Má fase de europeus faz brasileiros sonharem no Mundial? Colunistas debatem

A má fase de várias equipes europeias e a hegemonia brasileira na América do Sul são suficientes para que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras sonhem com o título no Mundial de Clubes? No Cartão Vermelho, Rodrigo Mattos e José Trajano avaliaram as chances das equipes nacionais.

A participação brasileira no Mundial começa no próximo domingo (15), quando o Palmeiras encara o Porto, pelo Grupo A da competição.

Trajano: Flamengo e Palmeiras têm alguma chance

O Porto está em péssima fase, o Manchester City está em péssima fase, o PSG deve estar comemorando até agora a Champions League. Então, a gente não sabe direito. [...] Do que a gente tem e está levando para lá, Palmeiras e Flamengo têm alguma chance. Não sei se vãos er campeões, vice-campeões, mas podem ir mais longe. Têm mais time, mais estrutura.

José Trajano

Mattos: Nervosismo deve marcar estreia dos brasileiros

Qualquer coisa que a gente diga antes do Mundial de Clubes vai ser uma certa especulação. É possível que [os brasileiros] ganhem [na estreia]. Palmeiras e Porto me parece um jogo equilibrado. O Flamengo é favorito contra o Espérance. [...] O Borussia é favorito contra o Fluminense. Mas tem coisas muito imprevisíveis. São escolas muito diferentes e a estreia vai ser muito nervosa para os brasileiros.

Rodrigo Mattos

