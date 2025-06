Lutador do UFC se desculpa por chamar México de "buraco de m***"

Em março deste ano, o lutador do UFC Joe Pyfer se envolveu em uma polêmica ao atacar o México, chegando a chamar o país latino-americano de "buraco de m***", após precisar ser retirado de um combate contra Kelvin Gastelum no evento sediado na Cidade do México (MEX), por conta de uma suposta intoxicação alimentar. Passados alguns meses, ao que tudo indica, o peso-médio (84 kg) americano se arrependeu de suas palavras, mas não completamente.

Durante a coletiva de imprensa pós-UFC 316, no último sábado (7), Pyfer admitiu que passou dos limites e se desculpou com o povo mexicano. O lutador, porém, manteve seu discurso de nunca mais aceitar uma luta no país latino novamente. A postura irredutível em relação a este tema mostra que, mesmo parcialmente arrependido, o americano ainda acredita que seu problema de saúde em março, às vésperas do UFC México, pode ter sido motivado por uma suposta falta de cuidado com a higiene na preparação da comida local.

"No final das contas, as coisas não correram bem, em termos de relação pública, para mim no México. E de novo, eu quero me desculpar com os mexicanos que talvez me odeiem. Não era nada em relação à cultura mexicana ou às pessoas. Eu deveria ter reformulado isso de forma muito mais gentil e não o fiz, então as coisas são como são. Mas eu mantenho que nunca vou lutar lá de novo. O risco é muito grande para uma p*** como eu", afirmou Pyfer, de acordo com a transcrição do site 'MMA Mania'.

Rumo ao top 15

Depois de não conseguir entrar em ação no UFC México em março, Joe Pyfer finalmente voltou ao octógono mais famoso do mundo para encarar Kelvin Gastelum no último sábado. No card principal da edição 316, em Newark (EUA), o peso-médio superou o veterano na decisão unânime dos juízes. Agora, com cinco vitórias em seis lutas dentro do Ultimate, 'Bodybagz' - como o nocauteador é conhecido - está a um passo de garantir uma vaga no top 15 da divisão até 84 kg da liga.

