Lutador do UFC, Antônio Malvado fica em 6º lugar em evento de poker e leva R$ 680 mil

O peso-médio (84 kg) do UFC Antônio 'Malvado' Trocoli fez história nesta terça-feira (10), em Las Vegas (EUA). Entre mais de 16 mil inscritos no torneio The Colossus, que integra a WSOP (World Series of Poker - considerada a "Copa do Mundo" da modalidade), o brasileiro terminou na sexta colocação e levou para casa um prêmio de 122 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 680 mil.

O evento teve início no dia 4 de junho e chegou à sua final nesta terça. Melhor brasileiro na disputa, Malvado chegou a liderar a competição por boa parte do dia anterior, mas caiu algumas posições e avançou à mesa final em sexto lugar.

Na decisão, após acumular fichas e executar boas jogadas, o lutador acabou eliminado e viu escapar momentaneamente o sonhado bracelete - troféu concedido aos campeões dos mais de 100 torneios anuais promovidos pela WSOP, tanto no formato online quanto presencial.

Retrospecto no UFC

Aos 34 anos, Antônio Trocoli - casado com a também lutadora Mackenzie Dern - ainda busca sua primeira vitória no octógono do UFC. Contratado pela organização em 2024, o baiano disputou duas lutas no ano passado, sendo derrotado em ambas. Em fevereiro deste ano, enfrentaria Mansur Abdul Malik, mas uma lesão o tirou do card.