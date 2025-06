Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas no WTA 500 em Londres

Luisa Stefani, número um do Brasil e 26ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam com vitória no WTA 500 de Queen's, tradicional clube em Londres. Nesta terça-feira a dupla derrotou a parceria da croata Donna Vekic e da russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 12 minutos.

"Muito feliz de voltar a jogar na grama e começar com um ótimo jogo. Jogamos bem o primeiro set e mesmo estando 2/4 abaixo no segundo encaixamos alguns bons games seguidos para fechar o jogo em dois sets", disse Luisa.

"Ainda é a primeira semana na grama, então é importante continuar adaptando, sendo sempre agressivas e buscando a nossa forma de jogar", continuou a brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Stefani (@luisastefani)

Próximo jogo

A brasileira e a húngara esperam as rivais que saem do jogo desta quarta-feira entre a chinesa Shuai Zhang e a australiana Ellen Perez, cabeças de chave 3, e a dupla da eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls. Ainda não há data para a próxima partida de Luisa que pode ser na quinta-feira ou na sexta-feira.