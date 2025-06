Lesionado, Manel Kape é substituído por Joshua Van contra Brandon Royval no UFC 317

Não vai ser dessa vez que dois dos mais talentosos pesos-moscas (57 kg) do plantel do Ultimate vão medir forças no octógono mais famoso do mundo. Inicialmente escalado para enfrentar Brandon Royval no UFC 317, dia 28 de junho, Manel Kape se lesionou de forma relativamente grave e, assim, foi retirado do combate contra 'Raw Dawg'.

A notícia foi divulgada inicialmente nas redes sociais, pelo próprio Royval (veja abaixo ou clique aqui), que também antecipou o nome de seu novo adversário para o evento do dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA): Joshua Van. O atleta natural de Mianmar vem de quatro vitórias consecutivas, a mais recente delas sobre o brasileiro Bruno 'Bulldog', no último sábado (7), pelo card do UFC 316, em Newark (EUA).

Quem também se manifestou na internet para confirmar a informação foi Manel Kape. No seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o angolano revelou que sofreu uma fratura no pé e lamentou sua saída da importante luta contra Royval, que era vista como uma eliminatória pelo 'title shot'.

Luta zicada?

Esta foi a segunda vez que uma luta entre Manel Kape e Brandon Royval precisou ser cancelada. Anteriormente, os dois estavam previstos para se enfrentarem em março deste ano, mas à época, o americano teve que desistir do confronto às vésperas por conta de problemas de saúde. O angolano, então, encarou Asu Almabayev, substituo de 'Raw Dawg', a quem venceu por nocaute técnico na luta principal do UFC Vegas 103.

